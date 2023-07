Guerre de Corée : il y a 70 ans la Corée du Sud et du Nord signaient un armistice jamais suivi d’une déclaration de paix

Après 8 mois de guerre, le front se stabilise autour du 38e parallèle. Le 27 juillet 1953, à la suite d’une longue négociation, un armistice est signé, mais jamais suivi d’une déclaration de paix.

Ce que regrette ce vétéran coréen, âgé aujourd’hui de 91 ans : "La dernière tâche qui me reste à accomplir est de prendre mes responsabilités et de faire de mon mieux pour qu’une deuxième guerre de Corée n’ait pas lieu. C’est le mieux que nous puissions faire pour les générations suivantes".

Aujourd’hui, la péninsule est toujours divisée et les tensions restent vives entre le Sud et son allié américain d’un côté et, de l’autre, le Nord, communiste devenu puissance nucléaire et qui le montre.

Cette semaine, lors d’une visite du chef de la diplomatie russe à Pyongyang, le dirigeant Kim Jong-un a présenté de manière très médiatisée ses nouveaux drones militaires et d’énormes missiles nucléaires.