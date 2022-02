Guerre d'Algérie : les aspects secrets d'une sale guerre

Il y a 60 ans bientôt, allait se signer les accords d'Evian, qui allaient mettre fin à cette sale guerre d'Algérie. Mais journée de commémoration particulière aujourd’hui, puisque le 8 février 1962, à la station de métro Charonne à Paris, des violences éclatent.

Résultat : 9 morts, qui contestaient l'Organisation Armée Secrète, l'OAS, active en Algérie et en France

On revient sur cette guerre avec Raphaëlle Branche, professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Paris Nanterre, spécialiste de l'Algérie et des conscrits partis faire la guerre en Algérie.

Ensuite, Dominique Lormier, essayiste et historien français, nous parlera de certains aspects plus secrets de la guerre d'Algérie. Il vient de publier " Histoires secrètes de la guerre d'Algérie : faits méconnus et récits extraordinaires " aux éditions Alisio