"Guerre contre la drogue" : d’où vient le terme ? Est-ce que ça marche ?

On en parle beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Depuis qu’Anvers et son port sont devenus l’une des principales portes d’entrée de la drogue en Europe. Une guerre contre la drogue qui a connu une victime innocente, une enfant tuée lors d’une énième fusillade. Le bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever, demande l’envoi de l’armée au port d’Anvers. "Pour faire la guerre contre la drogue". Derrière cette expression, cette stratégie, il y a une histoire et des résultats. D’où vient la guerre contre la drogue ? Et est-ce que ça marche ?

Il faut remonter le temps. Il y a 50 ans, Richard Nixon était le président des Etats-Unis d’Amérique. En 1971, il qualifie la drogue d’ennemi public numéro 1 des Etats-Unis et lance un grand programme de lutte, tous azimuts, tant sur le territoire américain qu’ailleurs dans le monde. En 1972, à New York, Richard Nixon explique à quel point, la guerre contre la drogue est une priorité : "Malgré nos soucis budgétaires, dans la mesure où l’argent peut aider au problème de la drogue, il sera rendu disponible. C’est un domaine où nous ne pouvons pas faire de coupes budgétaires. Car nous devons mener ce que j’ai appelé une guerre totale contre l’ennemi public numéro 1 aux Etats-Unis, le problème des drogues dangereuses

