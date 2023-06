Guerre au Soudan: 180 corps enterrés sans identification rapporte le Croissant-Rouge soudanais

La persistance des combats au Soudan a forcé des volontaires à enterrer sans identification 180 corps récupérés dans des zones d'affrontements à Khartoum et dans la région meurtrie du Darfour, a déclaré samedi le Croissant-Rouge soudanais.

Le Soudan est en proie depuis le 15 avril à une guerre sanglante opposant l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo. Le conflit a déjà coûté la vie à plus de 1.800 personnes et fait plus d'un million et demi de déplacés et réfugiés.

Dans ce contexte, "102 corps ont été enterrés au cimetière d'Al Shegilab, dans le sud de Khartoum" sans identification, et 78 au Darfour, a indiqué le Croissant-Rouge dans un communiqué. Tant le chef de l'armée que son adjoint devenu rival ont maintes fois promis de protéger les civils et sécuriser des couloirs humanitaires, mais les volontaires du Croissant-Rouge, soutenus par le Comité international de la Croix-Rouge, éprouvent des difficultés à récupérer les corps "en raison de contraintes de sécurité".