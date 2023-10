Guerre au Proche-Orient : s’agit-il d’actes terroristes ou de crimes de guerre ?

Pour Joël Rubinfeld, président de la ligue belge contre l’antisémitisme, la nature terroriste de ces attentats ne fait aucun doute, dans la mesure où les Palestiniens "ne respectent pas les codes de la guerre". "On se trouve face à un mouvement terroriste sanguinaire. […] Ce à quoi on a assisté, c’est un véritable pogrom, c’est quelque chose qui est d’une violence inouïe", souligne-t-il.

François Dubuisson, professeur de droit international à l’ULB, estime quant à lui qu’il est plus indiqué de parler de crimes de guerre : "En droit des conflits armés, on utilise assez peu le mot terrorisme, puisqu’on va considérer que les parties d’un conflit sont sur un même plan, que les deux parties d’un conflit doivent respecter le droit de la guerre. Qu’on les qualifie de terroristes ou non n’y change rien. En l’occurrence, on va plutôt parler de crimes de guerres, mais on peut dire également que ce sont des actes terroristes. Ça ne pose pas de problème puisqu’on vise des civils de manière assez massive", explique-t-il.

Un point de vue sur lequel Joël Rubinfeld a rebondi, rappelant qu’un certain nombre d’institutions, dont l’Union Européenne, considèrent le Hamas comme une organisation terroriste.

Suite à cette intervention, François Dubuisson reconnaît alors que le Hamas "a utilisé et utilise encore l’arme du terrorisme", tout comme par le passé, "Israël a également mené des opérations qu’on a pu qualifier de terrorisme d’état".

D’un point de vue juridique, il souligne cependant que la qualification de "crime de guerre" est bien celle qui convient : "Si on va devant la Cour pénale internationale – et la Cour pénale internationale est compétente pour les crimes qui sont commis ici – on ne va pas avoir recours au crime de terrorisme, qui ne relève pas de sa compétence. La qualification la plus importante, et qui est d’ailleurs particulièrement grave, c’est celle de crime de guerre, et même de crime contre l’humanité, puisqu’ici on a une attaque systématique contre une population civile".