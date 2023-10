Guerre au Proche-orient : recueillement et sentiment de colère devant l’ambassade d’Israël

Ce lundi, plusieurs centaines de personnes se sont donné rendez-vous devant l’ambassade d’Israël à Bruxelles. Une manifestation à l’initiative du Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB) au lendemain des attaques terroristes perpétrées par le Hamas en Israël. Une attaque qui fait état, pour l’heure de 1100 morts de part et d’autre du conflit et qui plonge désormais le Proche-orient dans ce que Benjamin Netanyahou nomme un état "de guerre".

Mais au-delà des images dévastatrices qui nous parviennent, le rassemblement devant l’ambassade d’Israël se veut un moment de recueillement. Environ 1000 personnes se sont réunies.

Cette tristesse est teintée de colère voire de rage et de révolte

"Nous sommes dévastés depuis ce qu’il se passe et aujourd’hui, nous voulons nous recueillir tous ensemble. Dans une union, dans une fraternité. Nous sommes très émus, nous sommes très tristes", explique Yves Oschinsky, président du CCOJB au micro de Corentin Laurent. A la tristesse, s’ajoute la colère, détaille-t-il : "Cette tristesse est teintée de colère voire de rage et de révolte face à ce terrorisme aveugle". Pour Yves Oschinsky, l’émotion est similaire à celle qu’il a ressentie lors des attentats terroristes en France et en Belgique. Il évoque notamment, les 260 jeunes retrouvés morts après l’attaque du festival auquel ils participaient.

Au milieu de la foule compacte, on peut voir des pancartes sur lesquelles est inscrit : "Hamas = Daesh".

Pour le président du CCOJB, à la peur et la colère s’ajoute l’inquiétude des familles qui vivent en Belgique mais aussi de celles en Israël qui s’inquiètent pour leurs enfants "des jeunes et des moins jeunes qui sont rappelés au front, des réservistes. Il y a des morts. Avec un compteur qui tourne de façon complètement folle […] et puis ces prises d’otages qui sont horribles […]".

Au micro de Jean-François Herbecq, ils et elles sont nombreuses à partager le même désarroi, la même peine. "Je suis dévastée parce qu’il n’y a pas d’excuses. Peu importent les convictions politiques des gens, je crois qu’il n’y a pas d’excuses pour en arriver là. Ce niveau de barbarie est rarement atteint", raconte une jeune femme.

On dirait que l’histoire bégaye

Michel, venu en soutien au rassemblement, est dans le même état d’esprit, il veut "exprimer son sentiment de révolte face aux actes barbares où ils ont attaqué des juifs". "C’est surtout de la colère" que ressent Michel qui s’exprime au milieu de la foule. Il explique qu’il avait l’impression que les choses avançaient avec la normalisation des relations, notamment avec le Maroc, Barhein, les Emirats Arabes Unis. Ici, "On a l’impression de se retrouver 50 ans arrière. On dirait que l’histoire bégaye", dit-il.

La crainte de la guerre aussi

Et puis au-delà de l’émotion, il y a la crainte bien réelle de la guerre qui plonge dans l’incertitude. Combien de temps pourrait-elle durer et de quelle intensité pourrait-elle être ? "On ne voit pas la fin rapidement et c’est chaque fois une crainte pour les vies. […] C’est terrible de vivre dans cette inquiétude", lance Yves Oschinsky.

Face au sentiment d’insécurité, et à la crainte d’une augmentation d’actes antisémites, le président du Comité de coordination des organisations juives de Belgique a demandé que la sécurité soit renforcée. "La sécurité communautaire, notre sécurité est déjà augmentée et la police, le ministère de l’Intérieur, les bourgmestres bruxellois, les zones de police bruxelloises, tout le monde est parfaitement conscient de la gravité des choses", dit-il. En effet, il appelle à une vigilance accrue en raison du contexte.