Guerre au Proche-Orient : quelle partition l’Iran joue-t-il ?

Dès son avènement en 1979, la république islamique d’Iran se positionne dans la lutte contre le sionisme et l’Etat d’Israël dont elle ne reconnaît pas l’existence. "Cela est devenu, une partie intégrante de l’ADN de la république islamique d’Iran, donc du régime des mollahs. Et ça n’a jamais fluctué. Sans cette cause-là, la République n’a presque plus de raison d’être", souligne Didier Leroy, chercheur à l’école royale militaire et à l’ULB.

Dans ce contexte, l’Iran a tout intérêt à se positionner comme l’acteur régional principal de la défense de la cause palestinienne. D’autant plus que c’est un sujet qui rassemble dans l’opinion publique du monde arabo-musulman. "Il ne faut pas oublier qu’en dépit des réalignements des postures diplomatiques de certains Etats arabes, c’est encore très majoritaire au niveau des rues arabes de sentir ce ressentiment vis-à-vis de l’Etat hébreu de manière générale. On surfe ici sur un certain populisme. L’Iran a tout à y gagner parce que si un conflit, comme celui qui se dessine maintenant, devait profondément rebattre les cartes […] ce serait, non pas le fait d’armées régulières arabes mais le fait de l’Iran […] qui aurait atteint cet objectif à travers ce réseau milicien qu’il a dans certains cas crée, dans d’autres appuyés".

L’Iran est également fragilisé en interne sur le plan sociétal. Depuis plus d’un an et le décès de la jeune Mahsa Amini, une partie de la société iranienne est en révolte contre le régime. "Pour le régime en place, c’est aussi une manière de détourner l’attention des citoyens vers un dossier externe – la cause palestinienne – qui a mobilisé plusieurs générations", pointe Didier Leroy.