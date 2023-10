Guerre au Proche-Orient : plus de 250 corps découverts après l’assaut du Hamas sur un festival de musique israélien

Zaka, un groupe de volontaires qui récupèrent les restes humains, a découvert plus de 250 corps sur le terrain du festival. Plus tôt, un secouriste sur place interrogé par la télévision publique israélienne (KAN) a rapporté "au moins 200 corps d’Israéliens dans la zone où il se trouvait sur le site". "C’était un véritable massacre", a déclaré ce secouriste du nom de Yaniv. "Je n’ai jamais rien vu de tel de ma vie. C’était une embuscade planifiée. Lorsque les gens sont sortis par les sorties de secours, des groupes de terroristes les attendaient là-bas et ont commencé à les abattre. Dans les parkings, les gens ont commencé à courir, et il y a eu des meurtres, même dans les toilettes", a-t-il ajouté.

Au total, plus de 250 corps auraient été découverts. Parmi les victimes, on compterait de nombreux ressortissants étrangers, notamment des Américains, des Allemands, des Canadiens et des Norvégiens.

Environ 3000 personnes étaient rassemblées lors de ce festival de musique.