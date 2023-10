Guerre au Proche-Orient : les familles belges des deux communautés inquiètes pour leurs proches

Je vis un cauchemar.

Simon Bretholz

"Je suis terriblement inquiet, je vis actuellement un cauchemar", nous confie-t-il. "J’ai eu des nouvelles de mes enfants, ça a été terriblement pénible. J’ai reçu un message de mon fils samedi à 5h49 du matin. Il me disait que la situation était catastrophique, et qu’il m’aimait. Puis, plus de nouvelles jusqu’au soir. Quand on est branché sur les médias, on peut toujours s’imaginer la pire des choses. Mais j’ai heureusement eu de bonnes nouvelles en fin de journée, et j’ai encore des contacts réguliers avec mes enfants".

Inquiétude permanente

Roby Spigel, lui, est à Tel Aviv, depuis plusieurs semaines déjà. Homme d’affaires et ancien représentant important de la communauté israélienne en Belgique, il vit entre les deux pays. Ses filles, elles, habitent en Israël de façon permanente depuis leur vingtaine.