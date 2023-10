Guerre au Proche-Orient : les bureaux de l’ONU à Gaza fortement endommagés par les frappes israéliennes

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a, elle, demandé mardi l’établissement d’un corridor humanitaire vers la bande de Gaza, bouclée et bombardée par les forces israéliennes après des attaques du Hamas qui ont fait des centaines de morts en Israël. "Un couloir humanitaire est nécessaire pour acheminer les fournitures médicales essentielles aux populations", a déclaré un porte-parole de l’OMS lors d’un briefing de l’Onu à Genève, précisant que l’organisation était en pourparlers avec les différentes parties. Treize attaques ont été menées par Israël sur les centres de santé, blessant plusieurs membres du personnel et endommageant un certain nombre de véhicules. De son côté, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’Onu (Ocha) a réévalué le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de la bande de Gaza. "Le nombre de personnes déplacées s’est considérablement accru dans la bande de Gaza, s’élevant à plus de 187.500 depuis samedi. La plupart se réfugient dans les écoles de l’UNRWA", a déclaré mardi un porte-parole d’Ocha, Jens Laerke, lors d’un point presse à Genève. Avec le siège entier de la bande de Gaza, la seule centrale électrique de l’enclave ne pourra fonctionner que "pendant quelques jours", a estimé ce porte-parole. Plus de 610.000 personnes au total seront aussi affectées par les coupures d’eau.