Guerre au Proche-Orient : les Affaires étrangères n’ont pas connaissance d’éventuelles victimes belgesIsraël et Gaza en guerre après une offensive surprise du Hamas (revoir notre direct)

Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi matin d’une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens.

Cette éruption de violence a fait 80 morts côté israélien, selon le Magen David Adom, l’équivalent israélien de la Croix-Rouge, et 232 morts côté palestinien, selon les autorités locales.

Il s’agit de l’escalade la plus meurtrière depuis la guerre de 11 jours de mai 2021 entre le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir sur la bande de Gaza depuis 2007, et l’armée israélienne.

Revivez le déroulé des événements dans le direct ci-dessous :