Guerre au Proche-Orient : les Affaires étrangères n’ont pas connaissance d’éventuelles victimes belges "Il y a des violations du droit international des deux côtés", précise le directeur d’Amnesty Belgique Philippe Hensmans

Les forces israéliennes traquent ce dimanche 8 octobre des centaines de combattants palestiniens infiltrés sur leur territoire. Le Hamas, reconnu comme une organisation terroriste par l’Union européenne et les États-Unis, retient de son côté des otages israéliens. Quelque 150 Israéliens, civils et militaires, ont été enlevés par les combattants palestiniens. Le gouvernement israélien reconnaît qu’il s’agit là d’une situation "sans précédent".

La prise en otage de civils est considérée comme une violation du droit international. "On vise délibérément des civils. Lorsqu’on les prend en otage ou lorsqu’on bombarde des immeubles, on commet des crimes de guerre […] Les répliques israéliennes touchent des civils de la même manière que les attaques du Hamas ont visé des civils. Il y a eu des prises d’otages puisque des civils israéliens ont été emmenés dans la bande de Gaza", précise Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d’Amnesty International. Il conclut : "Clairement, il y a des violations du droit international des deux côtés et des crimes de guerre des deux côtés".