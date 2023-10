Guerre au Proche-Orient : les Affaires étrangères n’ont pas connaissance d’éventuelles victimes belges.

"Nos postes diplomatiques fournissent une assistance consulaire aux Belges qui en font la demande, par exemple en leur donnant les informations utiles s’ils souhaitent quitter la région. Depuis samedi matin, trois messages ont été envoyés aux Belges qui se sont enregistrés sur Travellers Online, dont le dernier ce dimanche. Il est toujours demandé aux Belges sur place de ne pas sortir, de suivre les instructions des autorités locales et de suivre l’évolution de la situation via les médias".

Les différents services du SPF continuent à suivre la situation dans la région de près et évaluent une possible adaptation des conseils aux voyageurs. "Une évacuation n’est pas à l’ordre du jour. Il est en effet possible de quitter la région par différents moyens (l’aéroport de Tel Aviv est par exemple ouvert) et nous conseillons aux Belges qui restent sur place de suivre attentivement les recommandations des autorités locales", précise le communiqué.

"Nos postes diplomatiques sur place, de même que nos services à Bruxelles, restent pleinement mobilisés. Nous restons aussi en contact avec nos partenaires européens pour suivre de près l’évolution de la situation, notamment dans la bande de Gaza où nous avons connaissance d’environ 20 Belges sur place (10 inscrits dans nos registres consulaires et 10 de passage)."