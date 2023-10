Guerre au Proche-Orient, le récap pour les ados

Depuis samedi matin, des combattants du Hamas, un mouvement palestinien considéré comme terroriste par Israël et les pays occidentaux, attaque Israël. Pourquoi ils font ça ? Pour récupérer le territoire d’Israël qu’ils considèrent comme palestinien et ça, c’est un conflit qui dure depuis 75 ans.

Au début des années 1900, ce territoire, c’est la Palestine. Au fur et à mesure des années, des juifs sont venus s’y installer car dans leur religion, c’est un endroit symbolique. Vu qu’ils étaient beaucoup de juifs là-bas, ils ont réclamé un état à eux. Du coup, les Nations Unies votent un deal : " On partage le territoire ". C’est comme ça qu’Israël est né. Et ça, les Palestiniens n’étaient pas contents donc une guerre a éclaté. Au fil du temps, Israël a gagné du territoire, ce qui a poussé des millions de Palestiniens à fuir leur pays.

Il y a toujours eu des guerres entre ces deux peuples mais celle de ce week-end est particulièrement grave : les attaques terroristes du Hamas sont très violentes, ils tirent sur tout ce qui bouge et prennent des citoyens en otage. À l’heure actuelle, plus de 1100 personnes ont perdu la vie et plus de 160 personnes sont prises en otage, dont des enfants et des personnes âgées.