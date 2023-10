Guerre au Proche-Orient : Le Caire ferme le poste-frontière de Rafah, point de passage entre l’Egypte et la bande de Gaza

Les attaques de représailles menées par Israël sur la bande de Gaza, après l’attaque massive et surprise du Hamas samedi ayant fait des centaines de morts, rendent la zone trop dangereuse pour les civils et les travailleurs, selon cette source. Celle-ci ajoute qu’un état d’alerte est en vigueur le long de la frontière pour empêcher toute tentative d’infiltration. L’armée israélienne a ordonné lundi un blocus complet de la bande de Gaza, où le groupe islamiste palestinien Hamas est aux commandes. L’approvisionnement en électricité, nourriture, carburant et eau a été complètement coupé. À la frontière entre l’Égypte et Gaza se trouvaient lundi soir des biens de première nécessité préparés par plusieurs ONG.