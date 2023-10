Guerre au Proche-Orient : la situation humanitaire dans la bande de Gaza se détériore, prévient l'ONU

L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), craint que la situation humanitaire des personnes vivant dans la bande de Gaza ne s'aggrave. Depuis l'attaque du mouvement palestinien Hamas contre Israël samedi, l'armée de l'air israélienne bombarde des cibles du Hamas dans la bande de Gaza, où vivent plus de deux millions de personnes.

Quelque 74.000 personnes auraient cherché refuge dans les bâtiments de l'UNRWA dans la bande de Gaza depuis samedi et l'Onu s'attend à ce que ce nombre augmente encore. "Les gens se réfugient dans les bâtiments de l'Onu parce qu'ils pensent qu'ils sont en sécurité", explique un porte-parole. "Mais l'expérience des guerres précédentes montre qu'il y a déjà eu des morts dans les bâtiments de l'Onu.

Selon un rapport de situation de l'UNRWA publié dimanche, 14 installations des Nations unies à Gaza ont jusqu'à présent été touchées par des obus israéliens. L'agence des Nations unies a fermé les écoles et cessé de distribuer de la nourriture. Près de 113.000 familles attendent désormais leur aide alimentaire. Dans la bande de Gaza, près de 1,5 million de personnes sont enregistrées comme réfugiés auprès des Nations unies.

Depuis l'attaque du Hamas contre Israël samedi matin, de violents combats opposent le mouvement radical palestinien aux forces de défense israéliennes (FDI). Lundi, l'armée israélienne a ordonné un blocus complet de la bande de Gaza. Côté israélien, plus de 800 personnes auraient déjà été tuées et 2.500 blessées. Plus de 100 Israéliens auraient été enlevés et transférés dans la bande de Gaza. Du côté palestinien, on dénombre 560 morts et plus de 2.900 blessés.