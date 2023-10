Guerre au Proche-Orient : la Commission européenne suspend son aide au développement aux Palestiniens

La Commission européenne a décidé de suspendre les paiements de son aide au développement aux Palestiniens en réaction à l'attaque du Hamas contre Israël, a annoncé lundi après-midi le commissaire européen Oliver Varhelyi. L'ensemble des programmes en cours de la Commission, pour un total de 691 millions d'euros, seront réévalués, a-t-il ajouté.

"Tous les paiements sont immédiatement suspendus, tous les projets sont réexaminés, toutes les nouvelles propositions de budget, y compris pour 2023, sont reportées jusqu'à nouvel ordre, réévaluation de l'ensemble du programme", a détaillé le commissaire en charge du voisinage et de l'élargissement, sur X (ex-Twitter). "L'ampleur de la terreur et de la brutalité contre Israël et son peuple marque un tournant. Il n'est pas possible de faire comme si de rien n'était", a invoqué le commissaire hongrois.

L'Union européenne, l'un des plus importants soutiens financiers aux Palestiniens, envisage de dépenser quelque 1,2 milliard d'euros entre 2021 et 2024 pour financer des projets, notamment dans l'éducation ou la santé. Un porte-parole de la Commission a toutefois souligné lundi que l'UE ne finance pas, "directement ou indirectement", le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza et considéré par l'Union européenne comme une organisation terroriste.

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, avait annoncé plus tôt que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réuniraient mardi à Oman pour envisager la situation en Israël et dans la région.