Guerre au Proche-Orient : l’attaque du Hamas arrive à un moment historiquement symbolique

Ce samedi, Israël est de nouveau "en guerre", a annoncé son Premier ministre Benjamin Netanyahu, alors que des milliers de roquettes ont été tirées de Gaza et que des combats font rage autour de l’enclave entre l’armée israélienne et des combattants palestiniens infiltrés. À 17 heures, le dernier bilan faisait état d’une septantaine de victimes du côté israélien et 200 du côté palestinien, selon des décomptes fournis par les deux camps.

L’offensive a donc repris de manière intense après l’opération "Bouclier et flèche" lancée en mai par Israël, et surtout deux ans après l’escalade de 2021, qui avait été stoppée par un accord de cessez-le-feu en mai la même année.

Aujourd’hui, c’est le Hamas, considéré en Europe et aux États-Unis comme une organisation terroriste, qui enclenche l’escalade avec une opération appelée le "Déluge d’Al-Aqsa". Et le timing n’a rien d’anodin : 2023 marque l’année du 75e anniversaire de l’État d’Israël et, surtout, ce 6 octobre marquait le cinquantième anniversaire du début de la guerre du Kippour qui, en 1973, avait entraîné la mort de 2600 Israéliens et 9500 victimes et disparus du côté arabe.