Guerre au Proche-Orient : Brussels Airlines suspend ses vols vers Tel Aviv jusqu'à samedi inclus

Brussels Airlines et les autres compagnies appartenant au groupe Lufthansa suspendent tous leurs vols réguliers au départ et à destination de Tel Aviv jusqu'au samedi 14 octobre inclus, a annoncé la compagnie lundi après-midi dans un communiqué.

Elle justifie cette décision, prise à l'issue d'une "profonde analyse", par "l'évolution toujours incertaine de la situation sécuritaire en Israël". La compagnie continue à suivre de près la situation en Israël et affirme être en contact étroit avec les autorités locales et internationales. D'autres compagnies, comme Air France, KLM et Transavia, ont fait de même.