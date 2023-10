"Guerre au béton !" : ces citoyens qui végétalisent leur ville

L’association aime travailler avec les forces vives locales. Avec les citoyens et les citoyennes… Mais aussi les autorités communales et les associations locales, qui connaissent bien les quartiers et les habitants. Laetitia souligne le fait que "déminéraliser demande un encadrement et une organisation importante. On ne pourrait pas réaliser nos projets sans l’aide des communes. Que ce soit au niveau des autorisations, car on travaille sur l’espace public et on ne peut pas y faire ce qu’on veut, mais aussi au niveau logistique. Les communes nous aident sur la faisabilité du projet, mais aussi pendant ou après les chantiers".

Côté associations, Less Béton travaille en complémentarité. "A plusieurs, on est plus fort. On a par exemple récemment travaillé avec Heroes For Zero (ndlr. une association qui travaille sur la notion de sécurité au sein de l’espace public) et avec La Cité des Jeunes, (ndlr. qui travaille sur la cohésion sociale avec les jeunes, à travers notamment de chantiers de menuiserie)." Sophie Feyder, coordinatrice de Heroes for Zero, valide l’efficacité du travail collectif : "lorsqu’on croise les thématiques et les compétences, les projets en ressortent beaucoup plus forts. Combiner le savoir-faire de chacun rend les projets nettement plus pertinents et cohérents."