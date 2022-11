Guerre 14-18 : il y a 100 ans, la Belgique rendait hommage pour la première fois au Soldat inconnu

Il y a 100 ans, le 10 novembre 1922, une cérémonie s’est tenue à Bruges afin de désigner la dépouille attribuée au Soldat inconnu. Et c’est Reinold Haesebrouck, aveugle de guerre, qui a été chargé de choisir parmi cinq cercueils contenant les dépouilles de soldats non identifiés décédés pendant la Première Guerre mondiale. Ces défunts avaient été exhumés de cimetières situés à Liège, à Namur, à Anvers, en Flandre occidentale et en Flandre orientale, des lieux où s’étaient déroulés de nombreux combats. Le lendemain, le cercueil désigné a été acheminé à Bruxelles et inhumé au pied de la colonne du Congrès, en présence du roi Albert Ier. Une plaque en bronze sur laquelle est inscrite "Ici repose un Soldat inconnu mort pour la patrie 1914-1918" est posée sur le monument. Le fait de choisir au hasard un soldat aide tout un pays à faire son deuil, comme l’explique ci-dessous cette séquence diffusée en 2013.