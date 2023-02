Guernica : comment Pablo Picasso a-t-il fait d'un bombardement tragique, sa plus grande œuvre ?

26 avril 1937 : l’Espagne de l’époque, alors dirigée par le général Franco, est tout sauf un havre de paix. Elle est le théâtre d'une guerre civile sanglante, entre républicains et nationalistes, depuis près d'un an. Et cette date du 26 avril entre dans l’Histoire, quand aux alentours de 16h30, une pluie de bombes s’abat sur la ville de Guernica, au pays basque.

Bombes explosives, bombes incendiaires : la furie est totale. On parle d’ailleurs du premier 'tapis de bombes' pour décrire le déchaînement qui eut lieu à Guernica ce jour-là.

Un cinquième de la ville était en flammes. Si les chiffres ont fluctué au cours de l’Histoire, dans un premier temps, on estime à 100 à 300 morts le nombre de civils tués. Le journaliste du Times, George Steer, évoque lui, le chiffre de 2000 morts. Le gouvernement basque fait, lui, état de 1654 morts et 889 blessés.

Découvrez l’histoire de l'opération Rügen, orchestrée par l'Allemagne nazie avec la complicité de l'Aviation Légionnaire italienne fasciste, le drame qui a inspiré l’un des peintres les plus emblématiques du XXe siècle : Pablo Picasso.

L'Heure H décrypte les premières œuvres cubiques dont le tableau Guernica de l'artiste espagnol réalisé entre le 1er mai et le 4 juin 1937. Que raconte l'œuvre monumentale, sûrement la plus fameuse avec Les Demoiselles d'Avignon, ou en tout cas la plus politique, de Picasso ?