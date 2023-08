Guérisons inexpliquées : la médecine "modeste" face à ces phénomènes inexpliqués

Une invalide qui remarche, un patient remis d’un cancer a priori incurable, un aveugle qui recouvre la vue… En déjouant les pronostics, les guérisons inexpliquées continuent de fasciner la médecine, rendue "modeste" face à ces phénomènes exceptionnels.

À l’Assomption, des milliers de fidèles participeront au pèlerinage de Lourdes (Hautes-Pyrénées), le plus important pour les catholiques français. Parmi eux, des centaines de malades en quête d’une guérison tant espérée.

Le 70e et dernier "miracle" reconnu à ce jour par l’Eglise concerne une religieuse, sœur Bernadette Moriau. Atteinte d’une grave invalidité l’empêchant pratiquement de marcher et cause de douleurs épouvantables, elle avait recouvré, en 2008, à 69 ans, toutes ses facultés physiques. Elle venait d’effectuer un pèlerinage à Lourdes. "J’ai pris mes fonctions en avril 2009, en juillet elle a frappé à ma porte en me disant : 'Bonjour, je suis guérie'", se souvient Alessandro de Franciscis, médecin et président du bureau des constatations médicales de Lourdes.

Il faudra dix ans à l’Eglise pour reconnaître cette "guérison miraculeuse".