Guéri d’un cancer, Haller inscrit un triplé en huit minutes en amical avec Dortmund

L’attaquant franco-ivoirien du Borussia Dortmund Sébastien Haller a inscrit un triplé en huit minutes, lors d’un match amical remporté contre le FC Bâle (6-0) vendredi, poursuivant ainsi son retour après un cancer des testicules.

Après avoir disputé quelques minutes pour son grand retour lors d’une autre rencontre amicale, face au Fortuna Düsseldorf (victoire 5-1), l'avant-centre est entré en jeu après la mi-temps du match face à Bâle, disputé à Marbella en Espagne, où Dortmund est en stage.

Ces deux rencontres sont les premières de l’attaquant de 28 ans sous le maillot du Borussia. Son cancer des testicules a été diagnostiqué en juillet dernier, quelques jours seulement après la signature de son contrat avec Dortmund en provenance de l’Ajax Amsterdam. Il avait subi ensuite deux opérations et suivi quatre cycles de chimiothérapie.

Face à Bâle vendredi, Haller a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs en transformant un penalty à la 81e minute. Il a doublé la mise cinq minutes plus tard en reprenant un centre de Julian Brandt, avant de s’offrir un triplé deux minutes plus tard à la suite d’un corner.

Dortmund, qui occupe la sixième place en Bundesliga après 15 journées, reprend sa saison à domicile contre Augsbourg le 22 janvier.