Guerre en Ukraine : l'Ukraine demande des "réparations" à la Russie devant la Cour internationale de Justice

Kiev a demandé mardi à la Cour internationale de Justice (CIJ) de contraindre Moscou à lui verser des "réparations", accusant la Russie de mener une "guerre impérialiste", de "vouloir effacer de la carte" l'Ukraine et de "mépriser" le droit international.

L'Ukraine répondait aux arguments de la Russie devant la CIJ à La Haye, où les deux pays s'affrontent dans une procédure lancée par l'Ukraine qui accuse la Russie d'avoir utilisé à tort des allégations de génocide pour justifier son invasion en 2022. "La Russie n'est pas au-dessus de la loi. Elle doit être tenue responsable", a déclaré Anton Korynevych, diplomate ukrainien, devant le tribunal. "Vous avez le pouvoir de déclarer que les actes de la Russie sont illicites, que ces abus persistants doivent cesser, que votre ordonnance doit être appliquée et que la Russie doit réparer le tort causé", a-t-il lancé aux juges.

L'Ukraine a saisi la plus haute juridiction de l'ONU peu après le début de l'offensive des forces russes en février 2022, dans une tentative de combattre son voisin sur tous les fronts, juridique, diplomatique comme militaire. Elle accuse la Russie d'avoir utilisé à tort des allégations de génocide dans l'est de l'Ukraine pour justifier son invasion, et d'avoir elle-même planifié un génocide.

En mars 2022, les juges de la CIJ avaient dans une mesure d'urgence ordonné à la Russie de suspendre ses opérations militaires, toujours en cours en Ukraine. L'un des représentants de Moscou, Gennady Kuzmin, premier diplomate russe à s'adresser au tribunal dans cette affaire, a reproché lundi à Kiev de ne pas pouvoir être "plus éloigné de la vérité" en prétendant que la Russie a invoqué la Convention des Nations unies sur le génocide comme raison pour lancer sa guerre contre son voisin.