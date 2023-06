Guêpe, abeille, frelon : comment les distinguer et que faire en cas de piqûre ?

Comment réagir en cas de piqûre ? Si vous êtes piqué par une de ces espèces, il est important de rester calme. Retirez le dard le plus rapidement possible s’il est présent, mais faites attention à ne pas presser le sac à venin. Le dard ne sera présent que pour l’abeille et est surmonté d’un sac à venin qu’il faudra éviter de presser au risque d’aggraver la décharge de venin. Une fois le dard retiré, nettoyez la zone touchée à l’eau et au savon, et appliquez ensuite un glaçon pour aider à réduire l’inflammation. Les crèmes antihistaminiques peuvent être utilisées pour atténuer la douleur, mais faites attention à ne pas les exposer au soleil, car cela pourrait provoquer une photosensibilisation.

La réaction locale est douloureuse. Elle s’accompagne d’une rougeur locale, d’un gonflement (œdème local) de quelques cm, d’une légère induration. Cette réaction s’accompagne parfois de démangeaisons. Cette réaction disparaît en général en quelques heures (24-48h).

En fonction de l’endroit de la piqûre, le gonflement peut être plus important ; par exemple au niveau du visage (paupières, ailes du nez, oreilles, lèvres) et du cou. Une piqûre dans la bouche ou dans la gorge peut gonfler au point d’entraîner un risque d’étouffement.

Le frelon a un dard plus grand donc la réaction est plus profonde, il y a alors plus de risque de réactions toxiques ; vomissements, diarrhée, maux de tête, chute de tension, plus rarement convulsions et perte de connaissance. Chez un adulte, une surveillance en milieu hospitalier est conseillée si la victime présente plus de 20 piqûres et de 5-6 pour les enfants.