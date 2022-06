Gucci débarque dans l’Esport avec son école

La marque de luxe s’impose de plus en plus dans les nouvelles technologies. Sur Roblox, une plateforme du metaverse, elle avait déjà élaboré une expérience temporaire, nommée "Gucci Garden". Gucci a déjà mis un pied dans l’univers de l’esport via des partenariats avec les équipes Fnatic et 100 Thieves. Maintenant que la marque a les deux pieds dans le plat, on espère des skins de gants signés Gucci.