Guatemala : une "marche des fleurs" contre une ingérence présumée dans l’élection présidentielle

Les manifestants ont demandé la destitution de la procureure générale Consuelo Porras, dont le bureau cherche à disqualifier le parti Semilla (Semence) de Bernardo Arevalo, un social-démocrate qui s’est hissé au second tour, indignant une partie de la population du Guatemala. "Il y a eu une série d’actions judiciaires fallacieuses visant à rendre le 25 juin (scrutin du premier tour) nul et non avenu", selon la militante maya Alida Vicente.

"Dehors les corrompus ! Nous en avons assez", ont scandé les manifestants.

Les actions judiciaires de ces dernières semaines sont largement interprétées au Guatemala et à l’étranger comme une tentative de saborder la candidature de Bernardo Arevalo.