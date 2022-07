Guatemala : à la rescousse du "petit endormi", lézard en danger d'extinction.

Long de 20 à 40 centimètres, l'animal qui se nourrit essentiellement d'oeufs et d'oisillons, a aussi fait l'objet de trafic vers l'Europe comme animal de compagnie. "Les Européens auparavant payaient jusqu'à 2.000 dollars pour un spécimen", raconte le garde forestier. Son venin et les bactéries contenues dans sa salive font aujourd'hui l'objet de recherches scientifiques pour découvrir d'éventuelles propriétés pharmacologiques contre le diabète et le cancer, explique Juan Alvarado.

Il y a vingt ans, la population était évaluée à quelque 200 individus.

Aujourd'hui, leur nombre est estimé à 600 individus adultes à l'état sauvage, dont la plupart sont suivis grâce à une puce électronique.

Lorsque des lézards sont découverts dans des zones habitées, la population a désormais le réflexe de les amener au Parc grâce à un programme d'éducation environnementale qui prévoit notamment que les familles puissent échanger les animaux contre de la nourriture.

Jusqu'à présent le "petit endormi" souffrait en particulier de la destruction de son habitat en raison de l'extension des zones agricoles et des incendies de forêt. Il faut y ajouter désormais les effets du changement climatique. "En élevant les températures dans ces régions, le changement climatique créé un déséquilibre parmi les espèces", explique Francisco Mayorga, 43 ans, conseiller du Conap, qui indique que pendant la saison sèche, des lézards sont parfois retrouvés morts de chaleur.