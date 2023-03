Guardiola, un titre en Ligue des Champions ne suffira pas à atténuer sa déception de ne pas avoir attiré son idole Julia Roberts à City

Pep Guardiola a déjà connu quelques moments d’anthologie en conférence de presse. Des comparaisons bizarres, des petites piques, l’Espagnol s’égare également parfois dans ses explications.

Et sa conférence de presse après la qualification de Manchester City face à Leipzig a une nouvelle fois donné lieu à une sortie inattendue du coach espagnol.

"Même si nous gagnons la Ligue des Champions trois fois de suite, je serai un échec", a commencé par expliquer le coach des Cityzens avant de livrer une petite confidence. "J’ai trois idoles dans ma vie : Michael Jordan, Tiger Woods et Julia Roberts", a confié Guardiola.

Et c’est à propos de cette dernière que l’entraîneur de Kevin De Bruyne a fait quelques révélations. "Julia Roberts est venue à Manchester, pas dans les années 90 lorsque Sir Alex Ferguson gagnait des titres, des titres et des titres. Elle est venue dans la période où nous étions meilleurs que United, depuis 4-5 ans. Et elle est allée à Manchester United. Elle n’est pas venue nous voir. C’est pourquoi même si je gagne la Ligue des Champions, cela ne pourra pas être comparé au fait que Julia Roberts est venue à Manchester et n’est pas venue nous voir. Même si je gagne la Ligue des Champions, cela ne sera pas comparable à cette déception que j’ai eue", a avoué l’ancien coach du Barça et du Bayern.

Guardiola pourra toutefois se consoler avec Erling Haaland encore auteur de cinq buts face à Leipzig et qui a bien failli devenir le premier joueur à inscrire six but dans une rencontre de Ligue des Champions.