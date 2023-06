Guardiola complimente encore De Bruyne… mais lui fait une demande particulière : "Kevin est trop gentil, il doit être plus en colère sur le terrain"

Kevin De Bruyne a rendez-vous avec son destin. Ce samedi soir, en cas de succès face à l’Inter de Romelu Lukaku, le nouveau capitaine des Diables Rouges entrerait encore un peu plus dans la légende de Manchester City, en offrant aux Cityzens leur première Ligue des champions. À l’occasion de cette finale, Thierry Henry, consultant pour la CBS, a rencontré Pep Guardiola. Les deux hommes ont profité de cet échange pour une nouvelle fois faire l’éloge de KDB.

"Je pense que Kevin est le meilleur joueur de cette équipe", a d’emblée confié Henry, qui a bien connu le Belge puisqu’il l’a eu sous ses ordres lorsqu’il était dans le staff de Roberto Martinez. "Peux-tu me décrire le joueur qu’il est ? M’expliquer comment il pense, ce qu’il voit sur le terrain ? C’est très difficile de comprendre son génie". "Nous ne sommes pas stupides, mais moi non plus je ne comprends pas…", lui a répondu Guardiola en plaisantant, avant de tenter de répondre plus sérieusement à la question. "Kevin est spécial. C’est une personne sensible, fiable… Ce qu’on a fait cette saison et ces dernières années, cela aurait été presque impossible sans lui".

Selon Henry, le côté perfectionniste de De Bruyne pourrait parfois avoir un impact négatif sur le meneur de jeu. "Tout ce que je lui demande, c’est d’être plus fâché, de crier. Parfois il est un peu plat… Sur le terrain, il doit être plus en colère. Il est trop gentil. C’est une personne adorable, très calme. Quand un joueur préfère faire une passe décisive que de marquer, cela montre à quel point il est généreux. Et il l’est, il est heureux de donner des assists. Il n’a pas besoin de l’attention des médias", a conclu l’entraîneur espagnol.