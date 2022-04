Guardiola apprend en conférence de presse que Fernandinho veut quitter City

La conférence de presse précédent le quart de finale retour de Ligue des Champions entre Manchester City et l’Atletico Madrid a pris une drôle de tournure ce mardi.

Le capitaine de Manchester City Fernandinho a avoué sans détour qu’il envisageait de ne pas prolonger son contrat auprès des Citizens. "Aimeriez-vous prolonger votre contrat pour une année supplémentaire ?" Lui a demandé un journaliste. "Je ne pense pas", a-t-il répondu de manière laconique.

Si ce n'était pas une surprise, compte tenu du peu de temps de jeu du Brésilien, la réaction de Pep Guardiola à cette annonce a par contre étonné. L’entraîneur espagnol a avoué ne pas être au courant de cette information. "Oh! je ne savais pas. C'est toi qui me donnes la nouvelle", a-t-il déclaré. "Je ne sais pas ce qui va se passer. Il est si important. Je vais lui demander", a insisté l'Espagnol, qui a indiqué qu'il serait "ravi" si son joueur revenait sur sa décision. Guardiola a déclaré que Fernandinho avait été "un joueur incroyable pour Manchester City". "À la fin de la saison, nous en parlerons, peut-être que c'est à cause de sa famille", a ajouté le manager.