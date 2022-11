Guadeloupe et Martinique : inondations et glissements de terrain dus aux fortes pluies

La Guadeloupe connaît quant à elle un épisode de pluies intenses depuis samedi, en raison de "remontées d’air humide et instable générées conjointement par un flux de Sud-Est côté Atlantique et un flux de Sud-Ouest côté Caraïbes, liés à une zone de basses pressions se creusant au sud d’Hispaniola", a précisé Météo-France.

"Des pluies très importantes et diluviennes ont été enregistrées en six heures surtout du côté de Petit Bourg avec 250 mm (pic critique), 100 mm du côté de Goyave et 68 mm à Baie Mahault", a ajouté le service météorologique.

Les établissements scolaires (primaires, maternelles, collèges, lycées) de Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade et Saint-Martin resteront fermés lundi en raison du risque d’inondations, ont annoncé la rectrice d’académie Christine Gangloff-Ziegler et le préfet de région Alexandre Rochatte, dans un communiqué commun.

Des glissements de terrain et des inondations ont déjà été recensés sur l’île. La circulation est "difficile" en plusieurs endroits, selon Route de Guadeloupe qui a rappelé que "la saison cyclonique n'(était) pas terminée".