GTA 6 victime d’une énorme fuite, vidéos à l’appui

Concernant les extraits, on y découvre un personnage féminin jouable, une première dans la série. Lucia, c’est son nom, braque un restaurant avec un acolyte. Le reste du contenu est souvent très basique, certains personnages n’étant pas entièrement modélisés.

Qu’à cela ne tienne, cela reste une fuite importante. Comme l’explique Schreier, “il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette fuite est un cauchemar pour Rockstar. L'une est que cela perturbera le travail pendant un certain temps. Un autre est qu'il peut amener la direction à limiter la flexibilité du travail à domicile. Les répercussions de cette fuite pourraient ne pas être claires avant un certain temps.”

De son côté, le pirate a récemment publié un message destiné à Rockstar et Take Two, annonçant qu’il était prêt à négocier un accord avec les deux entreprises. Il déclare également être en possession d’autres contenus, comme le code source de GTA 5 et 6, ainsi que des versions tests de GTA 6.