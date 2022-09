GTA 6 : Rockstar réagit à la fuite, le FBI aux trousses du pirate

L’incroyable fuite des premières images du très attendu GTA 6 continue de faire parler d’elle. Et le FBI est déjà sur le coup.

En attendant son arrestation, le studio Rockstar a publié un message sur son compte Twitter :

“Nous avons récemment été victimes d'une intrusion dans notre réseau, au cours de laquelle un tiers non autorisé a accédé illégalement à nos systèmes et en a téléchargé des informations confidentielles, notamment les premières séquences de développement du prochain Grand Theft Auto. Pour l'instant, nous ne prévoyons pas d'interruption de nos services de jeux live ni d'effet à long terme sur le développement de nos projets en cours. Nous sommes extrêmement déçus que des détails sur notre prochain jeu aient été partagés avec vous de cette manière. Notre travail sur le prochain jeu Grand Theft Auto se poursuivra comme prévu et nous sommes toujours aussi déterminés à vous offrir, à vous, nos joueurs, une expérience qui dépasse vraiment vos attentes. Nous vous tiendrons bientôt au courant et, bien sûr, nous vous présenterons ce nouveau jeu dès qu'il sera prêt. Nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien continu dans cette situation."