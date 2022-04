Entre le 1er mai et le 30 juin, c’est tolérance 0 en ce qui concerne le téléphone au volant dans les communes qui font partie de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Les conducteurs, qui utilisent leur GSM, se verront directement retirer leur permis de conduire par la police.

Retrait de permis immédiat et une amende jusqu’à 4000 euros

Le 3 mars dernier, une nouvelle réglementation concernant le GSM au volant est entrée en vigueur. L’infraction est passée du deuxième au troisième degré, soit 116 à 174 euros. Apparemment, l’amende n’est pas assez salée pour le parquet de Hal-Vilvorde qui compte être bien plus sévère du 1er mai au 30 juin durant une expérience pilote. Ine Van Wijmeersch, procureure du Roi de l’arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde, détaille ce que risque un contrevenant durant cette période : " Il y aura un retrait de permis immédiat de 8 jours. Durant le mois de septembre, les chauffeurs devront se manifester devant le tribunal de police. Là, ils risquent une amende qui peut atteindre 4000 euros, et un retrait de permis de 8 jours à 5 ans dans les cas les plus graves. "