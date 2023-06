GSK commercialisera, dès l'automne 2023, le premier vaccin au monde contre la bronchiolite

Le vaccin VRS mis au point par GSK s'adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans. Il contient un antigène et un adjuvant chargé de booster la défense immunitaire des sujets vaccinés. Les études se poursuivent en vue de la conception d'un vaccin VRS adapté aux populations plus jeunes, dont les enfants en bas âge qui présentent une réponse immunitaire différente. Aucune vaccination pédiatrique n'existe encore contre le virus VRS. Les solutions actuellement développées pour les nourrissons sont basées sur la production d'anticorps monoclonaux. 70 millions d'euros ont été investis pour la mise en œuvre de la production de vaccins VRS sur le site GSK de Wavre. Plusieurs millions de doses de vaccin VRS y ont déjà été fabriquées et exportées aux États-Unis où la commercialisation est effective.