Gruyère ou Emmental ? Des Trains pas comme les autres en Suisse

Notre voyageur redescend ensuite dans la ville de Gruyères, le célèbre fromage d’alpage qui, contrairement à ce qu’on peut encore penser, se distingue de l’emmental par son absence de trous. Immersion au milieu d’un troupeau de vaches pour un petit concert de clochettes et rencontre avec un fermier et ses amis de la société des Barbus de la Gruyère ! Un club folklorique très fermé, réservé aux hommes puisqu’il impose une barbe la plus longue possible, et aux règles précises que Philippe va intégrer le temps de déguster une fondue… au gruyère, et d’écouter quelques chants traditionnels.

À Fribourg, à la frontière linguistique entre le français et l’allemand, Philippe prend un train à destination de la vallée de l’Emmental, région où est fabriqué ce fromage qui a donc des trous. Autre fromage, autres vaches, même ambiance! Ici, on parle un dialecte issu de l’Allemand.

Un magnifique train d’époque (et qui est pourtant sur une ligne régulière) nous fera passer par la très huppée ville de Gstaad, l’occasion d’aborder la fameuse problématique de l’évasion fiscale. Et puis, arrivée au plus grand lac d’Europe de l'Ouest, le lac Léman et ses paysages autour classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Encore une petite escale dans la vallée de Joux, dans le Jurat suisse, pour un rendez-vous avec la plus grande forêt du pays. Ici, de vieux arbres partent en menuiserie mais leur écorce est prélevée pour fabriquer… du fromage !