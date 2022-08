Groves vainqueur, Evenepoel toujours en rouge, deux nouveaux membres du top 10 : les classements après la 11e étape

Victorieux à Cabo de Gata, Kaden Groves a remporté son premier succès sur un grand tour. Au terme d’une journée, marquée par l’abandon de Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel conserve son maillot rouge.

Le classement général ne devait pas bouger, et bien il y a tout de même eu de changement. Si les écarts n’ont pas été modifiés, deux membres du top 10 ont été éjectés. Positifs au coronavirus, Simon Yates (5e, BikeExchange – Jayco) et Pavel Sivakov (9e, INEOS Grenadiers) ne sont plus sur les routes de la Vuelta. Ben O’Connor (AG2R-Citroën) et Thymen Arensman (DSM) en bénéficient pour intégrer le top 10.

Leader du classement par points, Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a profité de cette étape plane pour creuser l’écart en tête du classement et conforter son maillot vert en empochant notamment le sprint intermédiaire. S’il atteint Madrid, il en faudrait beaucoup pour qu’il ne garde pas son maillot vert jusqu’au bout.