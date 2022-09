Групи для українських студентів за кордоном | Groupes pour étudiants ukrainiens à l'étranger

Nous essayons toujours de retrouver des personnes pour créer des liens avec un intérêt commun, c'est humain et naturel. Surtout depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Les Ukrainiens qui se sont retrouvés hors de leur pays organisent et créent des groupes dans Telegram et Facebook, tels que "Mamans en Pologne", "Femmes en Belgique", afin d'obtenir des réponses à leurs questions ou de discuter d'un sujet important.

C'est à cette occasion que la "Ligue des étudiants ukrainiens" (USL) a créé des forums de discussion dans TELEGRAM pour les étudiants ukrainiens à l'étranger.

Dans le cadre du groupe "Ukrainian students worldwide", il a été décidé de réunir les étudiants ukrainiens et les étudiants des classes supérieures à l'étranger.

Ces chats sont créés pour :

• créer une communauté de jeunes Ukrainiens à l'étranger ;

• organiser des réunions de volontaires pour l'Ukraine ;

• aider à l'admission dans les établissements d'enseignement supérieur étrangers ;

• soutenir la communication de la diaspora avec l'Ukraine ;

• organiser des événements pour les jeunes Ukrainiens à l'étranger ;

• encourager les étudiants à retourner en Ukraine dès que possible.

Des chats pour les jeunes ont déjà été créés en Grande-Bretagne, en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Pologne, en Suisse, en Finlande et en Estonie.

Rejoignez-nous, soyez actifs et entraidez-vous !