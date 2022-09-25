Групи для українських студентів за кордоном | Groupes pour étudiants ukrainiens à l'étranger

Ми завжди шукаємо людей по нашим інтересам, ця ситуація не змінилась з початку повномасштабного вторнення Росії в Україну. Українці які опинились за межами своєї країни оганізовуються та створюють групи в телеграм, Facebook, такі як “Мами в Польщі”, “Жінки в Бельгії”, для того щоб отримати відповіді на свої запитання, або обговорити якусь важливу тему. Саме з цього приводу “Українська студентська ліга” (УСЛ), створили чати в TELEGRAM для українських студентів за кордоном.

В рамках "Ukrainian students worldwide" було вирішено об'єднати українських студентів та учнів випускних класів, що перебувають за кордоном.

Ці чати створення для:

• створення спільноти української молоді за кордоном;

• волонтерських зборів для України;

• допомоги зі вступом до закордонних ЗВО;

• підтримки зв'язку діаспори з Україною;

• проведення заходів для української молоді за кордоном;

• заохочення студентів до повернення в Україну.

Уже створені чати для молоді у Великобританії, Бельгії, Чехії, Німеччині, Польщі, Швейцарії, Фінляндії та Естонії.

Долучайтесь, будьте активними та допомагайте один одному!