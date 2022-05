Groupe d’experts sur le pouvoir d’achat : "Le sujet le plus délicat, c’est celui de l’indexation et de la loi sur la compétitivité"

Ce groupe comprend des experts aussi représentants de tous les partis de la Vivaldi, ce qui risque de politiser certains sujets sensibles tels que la taxe des riches, l’indexation des salaires, la transformation de la TVA en accises ou encore l’activation des chômeurs.

"Qu’il y ait de la diversité, c’est bon puisque Vivaldi est un gouvernement quand même assez diversifié. Ce qui n’empêche pas de se mettre d’accord sur certaines choses, et sur d’autres choses, on peut être d’accord de ne pas être d’accord. C’est une manière d’informer le débat et par là peut-être en partie de le dépassionner, même si on est bien d’accord qu’il y aura des questions très distributives là-dedans et donc tout le monde ne sera pas d’accord", précise l’économiste Mathias Dewatripont.

Quant à Philippe Defeyt, il avance que les experts choisis sont "vraiment indépendants". Et de poursuivre : "Il y a bien sûr des sujets difficiles ; il y en a qui le sont moins, par exemple en matière de mesures sociales. Par contre, on sait qu’il y a d’autres sujets délicats. Le plus délicat, c’est évidemment celui de l’indexation et de la loi sur la compétitivité, qui sont des sujets discutés aujourd’hui".