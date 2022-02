Groupe Cockerill: retour à la croissance et priorité à l’hydrogène

Selon Jean-Luc Maurange, la position du groupe Cockerill est idéale: "Les électrolyseurs que nous produisons et sur lesquels nous avons une expérience industrielle sont des électrolyseurs de grande capacité. On est en train de vivre ce qui a été vécu pour le photovoltaïque il y a un certain nombre d'années, et pour l'éolien il y a un certain nombre d'années."

En 2021, les électrolyseurs du groupe Cockerill représentent un tiers des ventes à travers le monde. Le groupe a installé 151 mégawatts, sur un marché mondial de 458 mégawatts.

Avec 200 postes à pourvoir, le groupe Cockerill recrute

Et, avec 200 postes à pourvoir, le groupe Cockerill recrute: "Il y a beaucoup d'emplois que nous recherchons dans la filière renouvelable et sur l'hydrogène, et donc, on peut dire que, grosso modo, pour le moment, les 2/3 sont en Belgique. C'est plutôt des profiles, pour un bon tiers en R&D, un tiers en engineering et un tiers en gestion de projet. Quand vous prenez pour un milliard 400 millions de projets, il faut les exécuter."

Le groupe Cockerill emploie 5500 personnes dans le monde, dont 1600 en Belgique.