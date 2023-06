Groupe avec autres Spider-Man, crush d'enfance sur Zendaya, imitation de Rihanna : Tom Holland et ses anecdotes savoureuses

Suivi par 67 millions de personnes sur Instagram, Tom Holland est LA star du moment. À l'occasion de la sortie de "The Crowded Room", l'acteur a accordé une interview au Hollywood Reporter. En plus de parler de la série qui l'a brisée au point de prendre une pause d'un an, il a évoqué sa relation avec Zendaya, sa danse mémorable sur "Umbrella" de Rihanna et son amitié avec les anciens Spider-Man.

Tom Holland a toujours été très discret vis-à-vis de son couple avec Zendaya. Il a expliqué qu'il n'aimait pas en parler et qu'il tenait à garder une séparation nette entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Pourtant, il a dévoilé dans une récente vidéo de Buzzfeed qu'il flashait sur elle depuis son plus jeune âge. Ils se sont rencontrés en 2017 sur le tournage de "Spider-Man : Homecoming", dans lequel l'actrice américaine joue le rôle de MJ, qui deviendra par la suite la petite-amie du héros. Les deux célébrités ont mis du temps à officialiser leur relation. C'est seulement en novembre 2021, après des rumeurs de plus en plus grandissantes, qu'ils ont décidé de l'annoncer publiquement.

Tout de suite, leurs fans se sont mis à chercher toutes les photos et vidéos sur lesquels ils apparaissaient. Ils n'ont pu s'empêcher de ressortir une vidéo culte d'Internet, celle dans laquelle Tom Holland, métamorphosé, danse sur la chanson "Umbrella" de Rihanna dans "Lip Sync Battle", une ancienne émission américaine qui invitait des célébrités à s'affronter en dansant et en mimant les paroles des chansons. À l'époque, le public découvrait à peine la star britannique, et il a très vite été conquis. Maquillé et coiffé d'une perruque noire, il portait des bas résilles, un short en dentelle et un haut en satin, le rendant étrangement très sexy, selon ses fans... Et sûrement aussi selon Zendaya, qu'on voit bouchée bée dans la vidéo.

Encore aujourd'hui, Tom Holland est fier de sa prestation. "J'aime le fait qu'elle ait laissé un impact durable. C'était une période extraordinaire, ma vie changeait sous mes yeux. Spider Man sortait, j'étais en pleine ascension. Je recevais des offres et je les refusais pour la première fois, ce qui était vraiment fou", a-t-il confié au journaliste du Hollywood Reporter, avant d'ajouter : "J'ai vraiment travaillé dur dans ma carrière et j'ai toujours calculé ce que je fais et quand je le fais. Et pour tous les films dont je suis incroyablement fier, le Lip Sync Battle est celui pour lequel je reçois le plus de compliments".