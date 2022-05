Groundhogging : qu'est-ce que ce syndrome qui vous empêche de trouver l’amour ?

Critères qui peuvent orienter nos choix amoureux

Bien sûr, la plupart de ces critères sont inconscients, certaines personnes mêmes dénieraient orienter leur choix sur ces caractéristiques si on leur en faisait la remarque

" Moi, orienter mon choix amoureux sur des critères physiques?! non, ce n’est pas mon genre "

D’abord il existe des critères physiques , ceux-là sont, on l’a compris, assez superficiels et sont gages d’échec plus que de réussites si ce sont les seuls critères limitants : vous ne passez pas votre vie avec quelqu’un qui a une belle peau (de toute façon cette peau va se rider) ou un corps musclé (de toute façon à un moment ça va s’avachir).

À la place on peut plutôt s’attacher à ce que dégage une personne de par son physique : de la spontanéité, de la joie, ou un sentiment de sécurité, quelqu’un de rassurant, de dynamique, de posé, etc.

Puis il y a les critères de personnalité, là ça devient compliqué parce que certains choix sont conscients et d’autres sont totalement inconscients.

Il existe un principe de psychanalyse, qu’on appelé "la compulsion de répétition", c’est la tendance inconsciente qui pousse un individu à répéter certaines actions, ou situations antérieures, encore et encore même si elles sont douloureuses ou destructrices. C’est ce qui fait qu’on a tendance à répéter inconsciemment nos erreurs ou nos habitudes et à rencontrer toujours le même type de conjoint, même si jusqu’ici ça ne nous a pas porté chance. Du coup, au niveau amoureux on peut avoir tendance à être attiré par un certain type d’hommes ou de femmes, mais ce qui nous plait en l’autre n’est pas toujours gage de longévité.

On peut aimer un homme dominant (mais qui peut devenir autoritaire et possessif) , une femme éternelle adolescente (mais l’immaturité finit par peser quand on doit gérer une vie de famille avec trois enfants). On ne capte pas toujours ce qui nous attire chez l’autre, et il y a un niveau conscient (“moi j’aime les femmes rigolotes et qui s’affirment”) et un niveau inconscient (“il s’avère qu’en fait je sors toujours avec des femmes blessées, fragiles et dont je dois prendre soin”), ce niveau là est évidemment plus difficile à repérer et c’est parfois quelqu’un d’extérieur (un ami bienveillant, un thérapeute) qui vous le fait remarquer.