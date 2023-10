Grottes préhistoriques et graffitis : quelles sont les origines du street art ?

Cette façon de s’exprimer s’est développée dans le sillage du Hip-Hop : "L’affirmation d’une communauté qui était afro-américaine, qui, dans les ghettos, a envahi les murs par ses pseudos, par son 'blaze', donc on va s’appeler Lab 201 parce qu’on habite dans la rue 201 de New York. Donc, c’est une histoire de territoire".

Puis, de véritables équipes vont se constituer raconte l’historienne de l’art : "Il y a une manifestation de personnes rejetées qui veulent montrer leur empreinte dans la ville. Petit à petit, ça va se développer au cours des années 70, en une véritable stylisation puisqu’on va faire des lettres plus calligraphiées, on va utiliser la bombe aérosol pour faire des effets de couleur et donc là, on s’avance vraiment vers une création plutôt artistique".

Pour autant, graffiti et street art ont certainement des traits d’union : "Et puis, petit à petit, des bonshommes issus des arts populaires, comme de la BD, vont venir accompagner cette écriture. Et puis, d’autres personnages qui, eux-mêmes, traduisent en fait la personnalité de certains graffeurs comme on peut les appeler. Le graffiti c’est l’écriture, peut-être que le Street Art, c’est vraiment beaucoup plus une composition plastique, mais on voit bien que la démarche entre les deux est très liée et est très concomitante".

De façon plus stricte, le street art, peut-être simplement en se disant que "c’est tout ce qui se manifeste dans l’espace public, une sculpture dans un rond-point, c’est de l’art urbain. Vous aurez des peintures, de plus en plus maintenant, qui ont été commandées à d’anciens street artistes mais qui sont des commandes publiques, c’est de l’art urbain également. Maintenant, le street art en tant qu’invasion de l’espace, sans qu’on ne demande rien, pour aussi dénoncer quelque chose, tout ça a émergé à la fin des années 60, d’abord par les graffitis".