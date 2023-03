Grossophobie médicale : des clichés qui freinent les soins

Se rendre chez son médecin peut être une source d’angoisse. Mais, quand on est en surpoids, un stress supplémentaire s’ajoute.

Agathe Régnier s’attend toujours à une remarque en rapport avec son poids, quel que soit le motif de sa consultation : "Quand je vais chez le médecin, je sais qu’il va encore me dire de perdre du poids et ça va m’énerver", admet-elle. "J’ai eu des soucis médicaux qui n’avaient rien à voir avec mon poids. Pourtant, c’est directement ce que le médecin va pointer".

Selon une étude réalisée au Canada, 67% des étudiants en médecine ont des stéréotypes sur les personnes en surpoids et les expriment devant leurs patients. Pourtant, pour le docteur Mairiaux, chirurgien digestif à la clinique de l’obésité à l’hôpital Saint-Jean de Bruxelles, on parle plus de prévention que de préjugés : "En tant qu’acteur de la santé, on a la responsabilité d’oser dire aux patients qu’ils sont en surpoids et que c’est un élément à surveiller pour ne pas aggraver leur état de santé", relativise-t-il.

Malgré tout, en se référant à cette même étude canadienne du Rudd Center, les médecins traitants passeraient en moyenne 28% de temps en moins avec des patients gros durant leurs consultations.