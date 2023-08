Grossophobie : déconstruire les diktats de la minceur pour s'aimer librement

Agathe Regnier est artiste et co-créatrice de la mini-série 5 minutes de gras, un projet qui vise à sensibiliser à la grossophobie. Pour elle, l’été est toujours synonyme de charge mentale : "Malgré les années, je travaille encore sur ma grossophobie internalisée. Depuis l’année passée, j’arrive à remettre des bikinis mais ça reste quand même des culottes taille haute. Pendant tout un temps, je ne mettais que des une pièce, il fallait cacher le corps le plus possible."

Pour la créatrice militante du compte Instagram "Corps Cools" et cofondatrice de l’asbl "Fat Friendly", l’été est surtout révélateur de la grossophobie, qui le reste de l’année est plus insidieuse : "Bien sûr, quand les corps se découvrent on est plus vulnérables et les personnes grosses vont recevoir plus de violence. Mais la grossophobie est systémique. Ce n’est pas que des insultes et du body shaming qui s’aggravent éventuellement pendant l’été, c’est aussi des discriminations à l’emploi, un traitement différent chez le médecin…"

Si les réseaux sociaux ne sont pas toujours messagers de discours positifs, ils leur offrent au moins la place d’émerger : "Il y a quelques années, dans les magazines qu’on lisait sur la plage, il n’y avait tout simplement rien sur le fait d’être bien dans son corps", raconte Agathe. Longtemps, le summer body et les différents régimes estivaux ont fait office de marronniers dans les magazines féminins. "Pour moi, c’était mon but chaque année, sauf que je n’y arrivais jamais, il y avait une frustration énorme, j’avais l’impression d’échouer quelque part."