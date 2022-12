Grossophobie dans le cinéma, la musique et le mannequinat : Kate Winslet, Jennifer Lawrence, Lio, Erin Heatherton… ne se taisent plus

Si beaucoup ont le "Pourquoi en parlent-elles seulement maintenant alors qu’elles ont accepté le chèque ?" pendu aux lèvres, il est à noter que ce sont les mouvements féministes et les réseaux sociaux qui ont permis la libération de la parole des femmes. En parallèle, des célébrités comme Lizzo ou encore Selena Gomez prônent le body positive.

Avec de l’espace pour partager leurs expériences et dénoncer, les femmes obligent les industries à se déconstruire et à se moderniser. On retrouve, par ailleurs, des femmes qui deviennent réalisatrices et productrices comme Olivia Wilde, certaines créent leur propre label de musique comme la française Orane Guénau (Black Lilith Records) ou occupent des postes de plus en plus importants comme Janie Schaffer, la nouvelle directrice de création de Victoria’s Secret, dorénavant concurrent direct de "Savage X Fenty" by Rihanna qui prône la lingerie inclusive.

Le progrès se fait donc tout doucement, à tel point que les thick women (femmes en chair) sont de plus en plus valorisées. Mais si on fait encore souvent 2 pas en avant et 3 en arrière en lisant des commentaires grossophobes sur Rihanna, Lana Del Rey, Louane ou encore Amel Bent, c’est parce que les standards de beauté imposés par le patriarcat ne peuvent être abolis du jour au lendemain. Les grandes industries y travaillent (parfois pour des raisons purement marketing, parlons en toute franchise) mais il faudrait aussi que chacun et chacune se rappelle que ce ne sont pas les corps qui doivent changer mais bien le regard des acteurs et actrices de la société.