Grossesse : comment accepter les changements physiques et psychologiques ?

Qui dit "grossesse" dit "changements". Dans tous les sens du terme et à tous les niveaux. Ce genre de changement peut déstabiliser la maman. Alors comment faire pour accepter son corps pendant la grossesse ? Et comment être bienveillante avec nous-mêmes durant cette période ? Le point avec le Dr Caroline, psychiatre référente de "La Grande Forme".

Tous les parents et futurs parents savent à quel point la grossesse est un moment de fragilité et de bousculement émotionnels. Aujourd’hui, nous allons plus parler des femmes, des modifications physiologiques, hormonales et psychologiques qui surviennent chez elles en même temps que la grossesse.

Pour mieux les accompagner, il est très important de reconnaître les facteurs qui vont influencer la façon dont chaque femme va répondre à l’annonce de sa grossesse ainsi qu’au développement du bébé dans son ventre.

C’est une aventure merveilleuse, flippante, bizarre, angoissante, joyeuse, nauséeuse et chacune le vivra différemment. Une même femme ne vivra pas non plus deux grossesses de la même façon explique le Dr Caroline, psychiatre référente de "La Grande Forme".

Changements physiologiques et hormonaux

Le placenta (l’interface entre la maman et le fœtus) va produire ses propres hormones dont la fameuse beta-HCG ( sous unité bêta de la gonadotrophine chorionique humaine), une hormone trophique (qui va donc permettre la croissance du bébé).

La beta-HCG va aussi provoquer une augmentation des taux d'œstrogènes et de progestérone. Après 9 à 10 semaines de grossesse, le placenta lui-même produit une grande quantité de ces deux hormones afin d'assurer la bonne continuité de la grossesse. C’est ce qui provoque les nausées, la fatigue, les sautes d’humeur, la congestion mammaire (les seins gonflés)

Le placenta sécrète également une hormone qui stimule la fonction thyroïdienne. Cela peut provoquer tachycardie, palpitations, transpiration, instabilité émotionnelle.