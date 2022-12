Grosse surprise : humilié par Saint-Trond (1-4), le Club Bruges dit déjà adieu à la Coupe de Belgique !

Grosse surprise en Coupe de Belgique ce mercredi soir ! Le Club Bruges, demi-finaliste la saison dernière, a subi une très lourde défaite sur sa pelouse face à Saint-Trond (1-4) et est donc éliminé dès le stade des huitièmes de finale.

Tout avait pourtant bien commencé pour les Blauw en Zwart, avec l’ouverture du score signée Noa Lang peu après le quart d’heure de jeu (1-0, 17'). La suite fut moins glorieuse. Christian Bruls a rapidement remis les deux équipes à égalité (1-1, 33') et après la pause, il n’y en avait plus que pour les Canaris ! Gianni Bruno a d’abord donné l’avantage aux visiteurs (1-2, 62'), Daichi Hayashi a ensuite inscrit le but du break (1-3, 69') avant que Bruno ne s’offre un joli doublé en fin de match (1-4, 88'). 1 but à 4 : une véritable humiliation pour le Club Bruges !

Dans l’autre rencontre de la soirée opposant Deinze, dernier club de Challenger Pro League (D1B) encore en lice, et Zulte Waregem, on a également failli assister à une surprise. Liridon Balaj, milieu de terrain des pensionnaires de deuxième division, a longtemps cru donner la victoire à son équipe après sa rose plantée en début de 2e période (1-0, 49'). Mais en fin de partie, les locaux ont craqué, encaissant deux buts coup sur coup (86' et 88'). Le héros du Essevee se nomme Alioune Ndour, auteur du doublé qui a propulsé Zulte Waregem en quarts de finale de la Coupe de Belgique.